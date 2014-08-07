Скрипт для сравнения двух таблиц

нужно написать небольшой скрипт для чистки и фильтрации базы email-ов.

скриптик небольшой, который сравнивал бы 2 таблицы эксельные.

Как должно работать:

загружаю таблицу 1, в ней, скажем 2 поля: мыло, сайт...

рядом загружаю таблицу 2 с такими же полями..

жму на чек..

если в таблице 2 встречается совпадение по любому полю из таблицы один (или мыло или сайт) -

из таблицы 2 удаляется вся строка

в итоге таблица 2 выгружается в эксель и не содержит совпадений с полями таблицы 1.