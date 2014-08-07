Нужны доработки на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки111 просмотров

Требуется доработать сайт и наполнить его тестовыми ( произвольными материалами).

Подробнее о списке задач и ссылку на сайт в личку.

Пишите кто хорошо умеет работать с различными модулями и т.д

Joomla
11 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров