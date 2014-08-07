Создание сайта-визитки

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок193 просмотра

Нужно создать сайт-визитку наподобие этого http://www.actus.com.ua/

11 лет назад
Ximal
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров