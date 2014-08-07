Доработка фронт-енда веб-сервиса на js

Ищем frontend-разработчика на JavaScript.

Работа из дома. Оплата 250-350 р/час. Работа примерно на пару месяцев, 20 часов в неделю.

Мы делаем систему для совместной работы с информацией по проектам (общение заказчиков и подрядчиков). Код проекта будет открыт под лицензией Apache.

В проекте используются: Linux + Python 2 + JavaScript + HTML5 + немного Java.

Фреймворки: Flask + Backbone. Подробнее http://bit.ly/Public_pre_2013.

Обязательные требования:

опыт JavaScript-разработки

опыт работы с технологиями REST, JSON и использования модели MVC

знание фреймворков Backbone и jQuery, а также HTML5/CSS3

общий опыт работы - от 2х лет

Приветствуются навыки backend-разработки, а также:

навыки работы с git

знание Python

опыт работы с СУБД

Перед собеседованием мы просим выполнить тестовое задание.

https://docs.google.com/document/d/1DPkLNih9ckOZ1mS82Y0NeRq5wLbJ2FFqQXPLHiOtWEM/edit

Если берем на работу, потраченное на тест время мы оплачиваем.

Выполненное задание вместе с кратким резюме присылайте e-mail.