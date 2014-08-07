Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Доработка фронт-енда веб-сервиса на js
Ищем frontend-разработчика на JavaScript.
Работа из дома. Оплата 250-350 р/час. Работа примерно на пару месяцев, 20 часов в неделю.
Мы делаем систему для совместной работы с информацией по проектам (общение заказчиков и подрядчиков). Код проекта будет открыт под лицензией Apache.
В проекте используются: Linux + Python 2 + JavaScript + HTML5 + немного Java.
Фреймворки: Flask + Backbone. Подробнее http://bit.ly/Public_pre_2013.
Обязательные требования:
опыт JavaScript-разработки
опыт работы с технологиями REST, JSON и использования модели MVC
знание фреймворков Backbone и jQuery, а также HTML5/CSS3
общий опыт работы - от 2х лет
Приветствуются навыки backend-разработки, а также:
навыки работы с git
знание Python
опыт работы с СУБД
Перед собеседованием мы просим выполнить тестовое задание.
https://docs.google.com/document/d/1DPkLNih9ckOZ1mS82Y0NeRq5wLbJ2FFqQXPLHiOtWEM/edit
Если берем на работу, потраченное на тест время мы оплачиваем.
Выполненное задание вместе с кратким резюме присылайте e-mail.
Заявки фрилансеров
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