Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Связать bitrix24 с сервисами alytics и calltouch
Необходимо связать облачную версию bitrix24 с сервисами alytics и calltouch через API. Нужно ловить utm-метки битриксом и передавать их в систему alytics. Получается клиент приходит на лендинг(сделан на wordpress) с utm-меткой, далее он совершает звонок через calltouch или оставляет заявку через форму захвата. Далее надо передать этого лида с этой меткой в bitrix24. Если пользователь набрал набрал телефон, то utm- метку получил calltouch и через api это надо передать в bitrix24. Если пользователь оставил заявку через форму, то надо через wordpress отправить эту utm метку в bitrix24. Далее битрикс каждый вечер передает через api следующие данные в alytics http://www.alytics.ru/faq/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20CRM/
Работа не сложная, на 1-2 дня.
Заявки фрилансеров
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