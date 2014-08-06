Правки сайта на ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок126 просмотров

На сайте (сделан на ModX) реализован небольшой магазин. Там было 4 товара.

В связи с расширением ассортимента нужно сделать некоторые доработки.

1) Не работает форма заказа. (на тех товарах, которые были созданы она рабочая, при создании новых - не работает)

2) Сделать блог со статьями.

За подробностями можете обращаться

MODX
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров