Настроить отправку контактов с сайта

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Завершен4 заявки218 просмотров

Здравствуйте.

На сайте http://einsteindirect.ru/audit/index.php нужно сделать рабочей форму отправки заявки.

После оформления пользователь должен переходить на страницу благодарности.

Оплата ЯД или Qiwi

11 лет назад
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу.
С Алексеем приятно работать. Своевременно отвечал на уточняющие вопросы, оплату произвел мгновенно.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад