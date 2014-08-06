Доработка скриптов на сайте drupal

Срочно требуется веб разработчик-фрилансер на работу над новым проектом DRUPAL

Работы сейчас слишком много и наша команда не справляется. Да и нужно двигаться дальше. Расширяться.

Основной перечень работ: настройка, поддержка, доработка, исправление багов.

Пример ТЗ - 1 На третьем шаге бронирования необходимо чтоб правильно отображался выбранный тип размещения. Если выбран трехместный то чтоб отобразился именно трехместный а не двухместный, нужно чтоб на этом шаге был указан тот же номер что и при бронировании.

2. Внести изменения в автоматическом письме, которое приходит пользователю который сделал заказ на сайте reserve-menu. Пример письма в word

http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva