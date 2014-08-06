Есть несколько заданий по корректировке файла YML и его выгрузки для сайта www.myshellac.ru Во вложении подробное описание. Нужна будет так же консультация. Планируется перспективное сотрудничество(периодически появляются новые задачи) Просьба указывать за сколько вы ...
Доработка скриптов на сайте drupal
Срочно требуется веб разработчик-фрилансер на работу над новым проектом DRUPAL
Работы сейчас слишком много и наша команда не справляется. Да и нужно двигаться дальше. Расширяться.
Основной перечень работ: настройка, поддержка, доработка, исправление багов.
Пример ТЗ - 1 На третьем шаге бронирования необходимо чтоб правильно отображался выбранный тип размещения. Если выбран трехместный то чтоб отобразился именно трехместный а не двухместный, нужно чтоб на этом шаге был указан тот же номер что и при бронировании.
2. Внести изменения в автоматическом письме, которое приходит пользователю который сделал заказ на сайте reserve-menu. Пример письма в word
Заявки фрилансеров
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