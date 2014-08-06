Удалить скрытые ссылки с сайта JOOMLA 3.0xx

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка81 просмотр

найти и удалить вредоносный код со всех страниц.

Joomla
11 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$15
1 день
Не первый раз работаю с Александром, все как всегда быстро и качественно. Мои рекомендации.
Валентин в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо Вам за очередной интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад