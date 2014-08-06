Калькулятор с двумя ползунками

Необходимо сделать на сайт калькулятор расчёта прибыли с ползунками.

В калькуляторе будет 2 ползунка:

1. С количеством продаж в месяц

2. С наценкой

Данные в ползунках будут изменяться в зависимости от выбора товара. Товар выбирается из выпадающего меню, на данный момент необходимо 2 товара. Изменения в ползунках будут происходить в минимальном и максимальном значении, а также в шаге.

Расчёт простой - формула прибыли = кол-во продаж в месяц * наценка в десятичной форме(50%=1.5) * цена товара (задаётся отдельно) – цена товара * количество продаж в месяц

По товару Perfect Curl :

Количество продаж в месяц: от 10 до 300 ( шаг 10(до 100), 25(до 200), 50( до 300)

Наценка : от 50% до 200% (шаг 10)

Цена товара: 1500 рублей

По товару Ягоды Годжи:

Количество продаж в месяц: от 10 до 300 ( шаг 10(до 100), 25(до 200), 50( до 300))

Наценка: от 50% до 300% (шаг 10(до 200%), 20(до 300))

Цена товара: 900 рублей

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