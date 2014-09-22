Нужно сверстать шаблон для opencart по образу и подобию другого сайта.
Интеграция с onpay.ru
Нужно написать интеграцию с платежной системой onpay.ru, api и документация все есть, нужно просто подключить их процессинг к конкретному проекту
Сроки 2-3 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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