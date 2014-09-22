Интеграция с onpay.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки110 просмотров

Нужно написать интеграцию с платежной системой onpay.ru, api и документация все есть, нужно просто подключить их процессинг к конкретному проекту

Сроки 2-3 дня

11 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$100
1 день
Все четко и в срок, без притензий. Рекомендую
Все ок

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад