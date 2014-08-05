Подключить партнерку booking.com на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Есть сайт с перечнем достопримечательностей, для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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