Подключить оплату на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок160 просмотров

Необходимо подключить оплату на сайт. Вся необходимая информация имеется, могу предоставить.

Платежная система - перевод с карты на карту от Альфа-Банка.

11 лет назад
vika-kachala
Виктория 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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