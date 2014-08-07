vika-kachala

Виктория vika-kachala

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Люблю путешествовать, работаю в туристической компании.

Менеджер отдела продаж в туристической компании, с 2009 года по настоящее время.

Отзывы фрилансеров
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
2 балла
9 лет назад
Переделать небольшую часть дизайна сайта
Уже несколько месяцев жду оплату, кормят все завтраками, какими то обещаниями. Какой то Михаил должен был связаться, прошло 2 недели, ни Виктории на Михаила нету. Не рекомендую связываться, себе дороже, только потраченное время и нервы.
Спасибо Александру! В ближайщее время с Вами свяжется Михаил для оплаты долга.
Ответный отзыв