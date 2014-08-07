vika-kachala

Уже несколько месяцев жду оплату, кормят все завтраками, какими то обещаниями. Какой то Михаил должен был связаться, прошло 2 недели, ни Виктории на Михаила нету. Не рекомендую связываться, себе дороже, только потраченное время и нервы.