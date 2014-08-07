vika-kachala

После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить. Парсер берет код сессия с стороннего сайта. Парсер в php.
Менеджер отдела продаж в туристической компании, с 2009 года по настоящее время.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо переделать часть сайта в плане дизайна. Можно взять дизайн с одного сайта и прицепить на мой. Сайт на самописном модуле (php).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо изменить дизайн модуля поиска авиабилетов. На данный момент весь дизайн в CSS. Необходимо перерисовать и сверстать с установкой дизайна. Ссылку предоставлю в ЛС.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо написать парсер кода сессии с одной страницы. Суть скрипта: указываем сумму, переходим на страницу, получаем код сесси - публикуем в переменную для дальнейщего использования.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Необходимо доработать страницу оплаты, добавить пару элементов и реализовать обработку запросов на нашем сервере.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Имеется сервис по переводам средств с карты на карту от Альфабанка. Необходимо сделать обработку всех запросов на нашем сайте.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать модуль бронирования ЖД билетов, подгрузка информации с любых сторонних ресурсов (вокзалы, города и т.п.).Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходимо подключить оплату на сайт. Вся необходимая информация имеется, могу предоставить. Платежная система - перевод с карты на карту от Альфа-Банка.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад