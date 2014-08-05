Программист Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Требования:

● 2+ лет опыта в разработке программного обеспечения на платформе .NET;

● Обязателен опыт работы с C#, MS SQL;

● Понимание и практическое применение принципов ООП

● Понимание особенностей разработки многопоточных и масштабируемых решений;

● Понимание принципов построения клиент-серверных приложений и применения протоколов HTTP, HTTPS;

● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации;

Будет плюсом:

● TDD;

● Желательны знание и опыт работы с API сторонних сервисов.

Ответственность, желание развивать свои знания, коммуникабельность, умение работать в команде;

SQL
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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