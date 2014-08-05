Разработчики мобильных приложений: Android

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка78 просмотров

Требования:

● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования

● Понимание особенностей мобильных платформ, используемых технологий

● Умение быстро разбираться в чужом коде

● Опыт работы в качестве Android разработчика от 2-х лет

● Отличные знания Java core и Android SDK

● Понимание клиент-серверной модели взаимодействия приложений;

Будет плюсом:

● Знание Android User Interface Guidelines

● Java Concurrency/Multithreading

● Опыт работы с web API на основе SOAP и RESTful веб сервисами

● Примеры законченных проектов или собственные приложения

● Знание процедуры публикации в Android Market.

● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации.

AndroidJava
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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