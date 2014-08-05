Основные требования: ● Высшее техническое образование; ● Понимание принципов ООП; ● Опыт разработки под iOS (Objective C) от 2 лет; ● Опыт работы с многопоточными приложениями, понимание механизмов управления памятью на ...
Разработчики мобильных приложений: Android
Требования:
● Знание принципов ООП и шаблонов проектирования
● Понимание особенностей мобильных платформ, используемых технологий
● Умение быстро разбираться в чужом коде
● Опыт работы в качестве Android разработчика от 2-х лет
● Отличные знания Java core и Android SDK
● Понимание клиент-серверной модели взаимодействия приложений;
Будет плюсом:
● Знание Android User Interface Guidelines
● Java Concurrency/Multithreading
● Опыт работы с web API на основе SOAP и RESTful веб сервисами
● Примеры законченных проектов или собственные приложения
● Знание процедуры публикации в Android Market.
● Знание английского языка на уровне прочтения тех. документации.
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