Разработчики мобильных приложений: Разработчик iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок75 просмотров

Основные требования:

● Высшее техническое образование;

● Понимание принципов ООП;

● Опыт разработки под iOS (Objective C) от 2 лет;

● Опыт работы с многопоточными приложениями, понимание механизмов управления памятью на мобильном устройстве;

● Понимание работы сетевых протоколов;

● Уверенный английский язык на уровне технической литературы.

Дополнительно плюсом будет:

● Знание шаблонов проектирования и алгоритмов.

● Понимание использования алгоритмов шифрования

● Наличие выложенных в App Store работ

iOS
11 лет назад
webpages
Тала 
41 год
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров