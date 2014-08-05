Есть сайт на Joomla. Нужно разработать калькулятор меню (для заказа он-лайн). Логика работы калькулятора (со стороны администратора) Обновление содержимого калькулятора будет посредством импорта файла Эксель через админку (все входящие данные ...
Разработчики мобильных приложений: Разработчик iOS
Основные требования:
● Высшее техническое образование;
● Понимание принципов ООП;
● Опыт разработки под iOS (Objective C) от 2 лет;
● Опыт работы с многопоточными приложениями, понимание механизмов управления памятью на мобильном устройстве;
● Понимание работы сетевых протоколов;
● Уверенный английский язык на уровне технической литературы.
Дополнительно плюсом будет:
● Знание шаблонов проектирования и алгоритмов.
● Понимание использования алгоритмов шифрования
● Наличие выложенных в App Store работ
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