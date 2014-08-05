Нужен хороший специалист, желательно и программист :) для постоянного сотрудничества, работа стабильно есть. Насоса вот с этого.

Опробуем сотрудничество на несложной работе и постараюсь обеспечить постоянный доход.

Хорошо если Вам знакомы и используете: PHP+MySQL+Bootstrap+HTML5+CSS3+JS

CMS 90% Drupal

Обязательные требования:

От Вас:

1. Ваши возможности.

2. Ссылки на ВАШИ!!! работы

Предпочтение ГОЛОСОВОМУ общение по скайпу или по телефону.

А задания всегда можно фиксировать документально.

От себя гарантирую:

Точная оплата согласно оговоренным условиям.

Благодарю за внимание.