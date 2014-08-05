Доработка сайта на wordpress

Нужно на 2x сайтах

-Убрать граватару с комментариев, заменить на обычную картинку

-Убрать ссылки с комментариев, которые ссылаются на сам комментарий(время публикации коммента),

-убрать ссылку ответить в комментариях

-сделать так, что бы один человек мог комментировать сайт 1 раз в 8 часов, так же надо сделать, что бы эта опция включалась и отключалась