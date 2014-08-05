Создать модуль статистики для CPA

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

День добрый!

Нужно создать модуль статистики для партнерской программы, на подобии модулей в CPA

ТЗ скину потенциальным работникам.

P.s. возможна работа по предоплате с людьми имеющими отзывы!

Итог должен быть примерно такой:

11 лет назад
vardenko
Денис 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров