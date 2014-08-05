Необходимо игру анаграмма (угадать слово по буквам вперемешку) изготовить по нужным параметрам и встроить страницу на сайт.
Создать модуль статистики для CPA
День добрый!
Нужно создать модуль статистики для партнерской программы, на подобии модулей в CPA
ТЗ скину потенциальным работникам.
P.s. возможна работа по предоплате с людьми имеющими отзывы!
Итог должен быть примерно такой:
Заявки фрилансеров
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