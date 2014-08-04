Заполнить сайт

Добрый день!

Сайт сантехники.

У меня есть в формате Ex0cel список товаров около 1600 штук.(В нем, артикул,производитель, наименование,вид товара.

Четкого донора для получения инфы нет.

Мне нужно наполнить свой сайт.!(Фото,описание,характетиристики, расположение в нужных категориях на сайте)

Рассмотрю все предложения.

Оплата по факту, прошу указывать, сумму,срок и способ работы!