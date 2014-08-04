Форма обратной связи

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Закрыт4 заявки131 просмотр

Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на сайте в БД

WordPress
11 лет назад
ivan94
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
20 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров