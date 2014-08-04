Необходимо внести следующие изменения на страницах сайта: 1. http://joxi.ru/X4TfU4wyTJDDAqqpLCA 2. http://joxi.ru/8YTfU_3JTJAeCOMX4qo 3. http://joxi.ru/DIzfU_3JTJAjCHBqz3s 4. http://joxi.ru/R43fU_3JTJBiZFmXqlU
Форма обратной связи
Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на сайте в БД
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