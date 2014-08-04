Написать плагин для Socialengine 4.8.5.
Требуется web программист для доработки сайта
Требуется web программист для доработки сайта с расширенным поиском по сайту госзакупок zakupki.gov.ru. Сайт работает на "PHP-фреймворк Webasyst" (WA), расширенный поиск по закупкам реализован отдельным модулем для WA.
Для разработки необходимы знания php, js(jQ), css, html, умение и желание + умение разбираться в фреймворках и чужом коде. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме (10% сделано) и нуждается в доработках, разработке новых модулей и адаптации сайта "на коленке" до удобного и интуитивно понятного полноценного сайта.
На данный момент стоят следующие задачи:
Всплывающая на 1с подсказка "Извините, этот параметр пока недоступен".
Для элементов имеющих атрибут disabled="disabled", по клику добавить всплывающее уведомление "Извините, этот параметр пака недоступен" на 1 секунду.
Возможность остановить поиск не дожидаясь его результата, чтобы начать следующий.
Необходимо добавить кнопку "остановить поиск", которая будет выводиться под анимацией процесса сбора закупок (при ожидании результатов), при нажатии по которой процесс поиска закупок будет прерываться а форма для ввода фильтров поиска закупок снова станет доступна (форма остается заполненной последними данными). Отобранные результаты должны оставаться на странице под формой поиска.
Кнопка для начала нового поиска после вывода результатов.
При завершении поиска закупок, форма изменения параметров поиска вновь должна становиться доступной для редактирования, с дополнительной кнопкой "отчистить параметры поиска" (которая отчистить форму параметров поиска), при этом результаты поиска должны оставаться на странице. Под результатами поиска (при завершении отбора закупок) должна выводиться кнопка "Начать новый поиск", которая скролит страницу в начало (на форму параметров поиска).
Добавить возможность поиска по площадке РТС-тендер по 44фз
Алгоритм получения информации сообщим позднее.
Добавить возможность подписаться на информацию об итогах аукциона.
Необходим отдельный модуль подписки на итоги проведения электронных аукционов с запуском скрипта по сбору информации о аукционе в планировщике cron.
В личном кабинете, должен быть раздел "Подписаться на итоги аукциона" с пунктами "Аукционы" (аукционы на которые подписался пользователь, ожидающие завершения) "завершенные аукционы" (с историей уведомлений о ауционе).
После проверки аукциона скриптом, если статус аукциона завершен или отменен, пользователю подписавшемуся на аукцион отправляется информационное сообщение о завершении/отмене аукциона и историю аукциона.
Список для выбора заказчика ("лупа", как на http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/extended_search.html).
Добавить возможность выбора заказчики и организации размещающей заказ как на zakupki.gov.ru (конец input'а значек лупы)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно коротенький скриптец, который перемещал бы блок див в {position: absolute; margin-top: -100%} по отношению к body. Плюс нужно убрать вертикальную прокрутку в body, но чтобы колесиком мыши прокрутить можно было. Изначально ...Завершен11 лет назад
В прошлую субботу админка вдруг перестала работать. Восстановил бекап. В эту субботу вдруг перестал работать один раздел. Опять восстановил бекап. Появилось подозрение на вирус или шел или еще что-то. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо к сайту: http://mag.internet-studio.org/ нужно сверстать форму и подключить сервисы бронирования услуг (билеты, гостиницы и т.д.) Подробности в приложении.Закрыт11 лет назад
В Интернет-магазине, сделанном на Opencart (alesport.ru) нужно для главного верхнего меню увеличить вложенность до 4. Сейчас там показываются только Категория - Подкатегория. А должно быть: Категория - подкатегория - подподкатегория - подподподкатегория - подподподподкатегория.Завершен11 лет назад
В Битрикс не добавляется картинка и настроить работу лупы. http://gipfel-group.ru/catalog/metal/nabor_posudy_genesis_10_pr_gipfel_1537_/Завершен11 лет назад
Задача: залогинится на сайте https://pass.rzd.ru/timetable/logon/ru. Результат работы скрипта — открыта вкладка в браузере с адресом http://pass.rzd.ru/main-pass/secure/ru?structure_id=704. Хочу получить скрипт на php, который работает исключительно через cURL. В скрипте не должно ...Завершен11 лет назад
Добрый день Необходимо спарсить книги с интернет-магазина - автор, название, цена, кол-во страниц, год выпуска и тд. Хотелось бы на выходе получить документ Excel.Завершен11 лет назад
Нужен скрипт по отображению реферальных хвостов. При оставлении заявки на почту должно приходить письмо, где в тексте , помимо данных об имени и номере телефона, которые вводит посетитель на сайте должны так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно чтобы UTM метки прикреплялись к письму при отправке заполненной юзером формы. Джумла 2.5Завершен11 лет назад