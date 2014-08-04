Требуется web программист для доработки сайта с расширенным поиском по сайту госзакупок zakupki.gov.ru. Сайт работает на "PHP-фреймворк Webasyst" (WA), расширенный поиск по закупкам реализован отдельным модулем для WA.

Для разработки необходимы знания php, js(jQ), css, html, умение и желание + умение разбираться в фреймворках и чужом коде. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме (10% сделано) и нуждается в доработках, разработке новых модулей и адаптации сайта "на коленке" до удобного и интуитивно понятного полноценного сайта.

На данный момент стоят следующие задачи:

Всплывающая на 1с подсказка "Извините, этот параметр пока недоступен".

Для элементов имеющих атрибут disabled="disabled", по клику добавить всплывающее уведомление "Извините, этот параметр пака недоступен" на 1 секунду.

Возможность остановить поиск не дожидаясь его результата, чтобы начать следующий.

Необходимо добавить кнопку "остановить поиск", которая будет выводиться под анимацией процесса сбора закупок (при ожидании результатов), при нажатии по которой процесс поиска закупок будет прерываться а форма для ввода фильтров поиска закупок снова станет доступна (форма остается заполненной последними данными). Отобранные результаты должны оставаться на странице под формой поиска.

Кнопка для начала нового поиска после вывода результатов.

При завершении поиска закупок, форма изменения параметров поиска вновь должна становиться доступной для редактирования, с дополнительной кнопкой "отчистить параметры поиска" (которая отчистить форму параметров поиска), при этом результаты поиска должны оставаться на странице. Под результатами поиска (при завершении отбора закупок) должна выводиться кнопка "Начать новый поиск", которая скролит страницу в начало (на форму параметров поиска).

Добавить возможность поиска по площадке РТС-тендер по 44фз

Алгоритм получения информации сообщим позднее.

Добавить возможность подписаться на информацию об итогах аукциона.

Необходим отдельный модуль подписки на итоги проведения электронных аукционов с запуском скрипта по сбору информации о аукционе в планировщике cron.

В личном кабинете, должен быть раздел "Подписаться на итоги аукциона" с пунктами "Аукционы" (аукционы на которые подписался пользователь, ожидающие завершения) "завершенные аукционы" (с историей уведомлений о ауционе).

После проверки аукциона скриптом, если статус аукциона завершен или отменен, пользователю подписавшемуся на аукцион отправляется информационное сообщение о завершении/отмене аукциона и историю аукциона.

Список для выбора заказчика ("лупа", как на http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/extended_search.html).

Добавить возможность выбора заказчики и организации размещающей заказ как на zakupki.gov.ru (конец input'а значек лупы)