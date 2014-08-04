Почистить от вируса или шелла

В прошлую субботу админка вдруг перестала работать. Восстановил бекап. В эту субботу вдруг перестал работать один раздел. Опять восстановил бекап.

Появилось подозрение на вирус или шел или еще что-то.

Сайт на вордпресс, нужно просканировать и почистить если что.