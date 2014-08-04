Почистить от вируса или шелла

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Закрыт4 заявки150 просмотров

В прошлую субботу админка вдруг перестала работать. Восстановил бекап. В эту субботу вдруг перестал работать один раздел. Опять восстановил бекап.

Появилось подозрение на вирус или шел или еще что-то.

Сайт на вордпресс, нужно просканировать и почистить если что.

WordPress
11 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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