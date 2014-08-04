Скрипт реферальные хвосты

Нужен скрипт по отображению реферальных хвостов.

При оставлении заявки на почту должно приходить письмо, где в тексте , помимо данных об имени и номере телефона, которые вводит посетитель на сайте должны так же отображаться сведения:

Поисковая система

Поисковый запрос

Тип трафика (CPC, Медийка и т.д.)

Рекламная кампания (название рекламной кампании)

Место размещения (Спецразмещение, гарантия, номер объявления)

Ключевое слово (ключевое слово, по которому пришел клиент)

Домен площадки (в случае с РСЯ, узнаем с какого именно сайта пришел)