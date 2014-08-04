Нужно чтобы UTM метки прикреплялись к письму при отправке заполненной юзером формы. Джумла 2.5
Скрипт реферальные хвосты
Нужен скрипт по отображению реферальных хвостов.
При оставлении заявки на почту должно приходить письмо, где в тексте , помимо данных об имени и номере телефона, которые вводит посетитель на сайте должны так же отображаться сведения:
Поисковая система
Поисковый запрос
Тип трафика (CPC, Медийка и т.д.)
Рекламная кампания (название рекламной кампании)
Место размещения (Спецразмещение, гарантия, номер объявления)
Ключевое слово (ключевое слово, по которому пришел клиент)
Домен площадки (в случае с РСЯ, узнаем с какого именно сайта пришел)
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