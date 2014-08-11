Создать XML-фид на для сайта на Ruby

$84
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Необходимо создать XML-файл по заранее оговоренному образцу (с примерами). Файл будет использоваться для автоматизации контекстной рекламы в Яндекс Директ.

Сайт - интернет магазин по продаже автомобильных запчастей.

Ruby
11 лет назад
tsohg2014
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$150
2 дня
Руслан сразу вызвал доверие) Работает быстро, качественно, как заказчики мы результатами довольны. Спасибо!
Заказчик в виде грамотной команды ребят Менеджмент и постановка задачи на высоте Оплата вовремя

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад