Добавить функцию "корзина" компоненту Phoca Gallery 3.2.3
Создать XML-фид на для сайта на Ruby
Необходимо создать XML-файл по заранее оговоренному образцу (с примерами). Файл будет использоваться для автоматизации контекстной рекламы в Яндекс Директ.
Сайт - интернет магазин по продаже автомобильных запчастей.
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