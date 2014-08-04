Создание сайта

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Закрыт14 заявок252 просмотра

Здравствуйте.

Нужно разработать сайт по функционалу аналогичный сайту: www.readymotors.ru.

Дизайн будет предоставлен.

Интересует:

- цена

- сроки

- CMS

11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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