Баннер с примитивной игрой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки161 просмотр

Банер для главной страницы сайта-магазина сувенирной продукции.

Интерактивный банер-игра.

Тематика игры - политический шарш.

Посетителю предлагается выбрать персонажа соответствующего реальной политической личности и применить к нему весь доступный недовольным гражданам арсенал средств.

Более детальное ТЗ во вложении.

Прошу указать твердую цену и сроки выполнения.

11 лет назад
vundermax
Вейдер 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров