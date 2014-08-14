Переделать галерею на MODX

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Завершен3 заявки260 просмотров

Здравствуйте!

На MODX-сайте есть вот такая галерея: http://tehnofasad.crimea.ua/fotogalereya.html

Нужно сделать следующее:

В альбомах должна быть вложенность.

Должны работать заголовки и описания к картинкам (как на превью, так и на больших).

Превью должны раскрываться при клике как здесь: http://delltd.com/dizajn.html

Сообщайте стоимость и сроки, пожалуйста.

MODX
11 лет назад
hodkonyom
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Андрей прекрасно справился с поставленной задачей. В процессе работы всегда был на связи. Работу сдал даже раньше оговоренных сроков. Буду обращаться к нему ещё. Рекомендую всем этого исполнителя.
Сотрудничеством остался доволен на все 100% Четкая постановка задачи, своевременная оплата, и просто приятный в общении человек. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад