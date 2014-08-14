Переделать галерею на MODX

Здравствуйте!

На MODX-сайте есть вот такая галерея: http://tehnofasad.crimea.ua/fotogalereya.html

Нужно сделать следующее:

В альбомах должна быть вложенность.

Должны работать заголовки и описания к картинкам (как на превью, так и на больших).

Превью должны раскрываться при клике как здесь: http://delltd.com/dizajn.html

Сообщайте стоимость и сроки, пожалуйста.