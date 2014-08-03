Плагин для кс 1.6 серв синхр с сайтом

требуется сборка сервера кс 1.6 с античитом маяк или лучше.сервер паблик для стим и нонстим игроков.так же для этого сервера нужно написать плагин амх который бы синхронизировал данные сервера с сайтом.данные следующие - человек заводит себе профиль на сайте с логином и паролем и личным счетом который нужно пополнять с помощью разных систем оплаты-смс вебмани киви.функции плагина должны быть такие- пускать-непускать игрока на серв.(выводится при подключении запрос логина и пароля,либо кидает на страницу с регистрацией профиля на сайте.если зареганный игрок заходит то плагин выводит его счет сверху слева. счет такой - за убийство +10р за смерть -12р.нужен проект под ключ(качественная сборка сервера,защищенная от всяких атак с античитом который клиент должен запускать у себя(надежным)+сайт для регистрации и пополнения счета и вывода средств+плагин для синхронизации и авторизации)бюджет проекта составляет 8000-10000 рублей.сейчас я ищу достойного грамотного исполнителя данного проекта.