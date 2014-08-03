Изменение поиска сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Добрый день!

Интересует изменение поиска на этом сайтеhttp://milisa.info, а именно добавление нескольких обязательных форм (подробнее в ТЗ)

11 лет назад
milisainfo
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров