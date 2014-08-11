Сайт на Joomla 3.0: доработки и правки

ЕСТЬ сайт на Joomla 3.0 - http://stoy-expert.ru

НУЖНО:

1) В шаблоне блога (использоваться для главной и /stati.html) внести правки - http://joxi.ru/-u7dU4wyTJC_OHdWfTs:

а) убрать с названий статей тег H2, с сохранением внешнего вида

б) сделать, чтобы заголовок не "отодвигал" текст

в) упорядочить рисунок по левому краю

2) В шаблоне блога при использовании его для http://stoy-expert.ru/stati.html сейчас, когда добавляю любую 9ю статью - отображаются кракозябры - http://joxi.ru/hDTZU_3JTJDyRzsAkFA

3) В шаблоне блога сделать разделение на страницы по 10 статей на страницу.

Блок пагинации должен быть внизу по середине и оформлен в общем стиле сайта.

4) Сделать так, чтобы в крошках,

например для http://stoy-expert.ru/prodazhablokhouse.html

было не

"Главная » Продажа: блок хауса, евровагонки и имитации бруса."

а

"Главная » Статьи » Продажа: блок хауса, евровагонки и имитации бруса."

и аналогично сделать с УРЛомв,

чтобы вместо

http://stoy-expert.ru/prodazhablokhouse.html

было

http://stoy-expert.ru/stati/prodazhablokhouse.html

ЖДУ указания стоимости, время работы и этапов оплаты.