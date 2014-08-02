ТЗ простое: нужно сделать онлайн-тест один в один как тут - http://tests.mixnews.lv/ru/tests/na-kakuju-iz-znamenitostei-vi-pohozhi/. Только вопросов 10.

От меня - только контент.

От вас - обязателен опыт создания онлайн-теста ранее.

Скрипт онлайн-теста должен несложно интегрироваться в сайт, написанный на пхп.