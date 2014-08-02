Необходимо: авторизоваться на музыкальном сайте посредством CURL и закачать 5 музыкальных файлов, будучи авторизованным. Обязательно при закачке проверять, закачались ли файлы полностью (по полю, который отдается в заголовке Content-Length) в ...
Нужно сделать онлайн-тест
ТЗ простое: нужно сделать онлайн-тест один в один как тут - http://tests.mixnews.lv/ru/tests/na-kakuju-iz-znamenitostei-vi-pohozhi/. Только вопросов 10.
От меня - только контент.
От вас - обязателен опыт создания онлайн-теста ранее.
Скрипт онлайн-теста должен несложно интегрироваться в сайт, написанный на пхп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Не работает добавление медиафайлов к записи, в вордпресс. Необходимо починить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется хороший специалист по Wordpress для доработки каталогаВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется доработка проекта trudruk.ru Существующий разработчик очень медленный и ненадежный. Ищу взрослого (!) человека, готового работать не менее 25 часов в неделю по трекеру. Что нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дизайн предоставим со своей стороны. Мобильное приложение, что указано в низу ТЗ оценивать не нужно. Требуется верстка и программирование нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на DLE Мне нужен человек, который хорошо знает этот движок и PHP Периодически нужно выполнять различные несложные задания. Написать модуль, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется следующее: Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату. Все это должно работать без подключения сайта к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно скопировать и доработать скрипт плавающего баннера AdSpot (Slider). Пример работы можно увидеть на странице http://wizard-banners.com/banners/formats/adspot.html нажав на ссылку "Пример". Скопировать или написать с нуля - не имеет значение. Подробности при перепискеЗавершен11 лет назад
Подробности при личном общении. Анализатор простенький по значениям параметров из лога. Пример, лога: 6:07:49 New Hope 2.8.0.SK AUDUSDi, M1: ---- (!!!) Negative slippage: 2.4 points 16:07:49 New Hope ...Завершен11 лет назад
- $5
В html-сайте есть пару блоков-слайдеров. При переключении слайдов некоторые другие блоки сайта исчезают. При обновлени страницы - опять появляются. Нужно устранить конфликт блоков. Ссылку на сайт скину в личку. Для профессионала работа ...Завершен11 лет назад