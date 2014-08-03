Устранить ошибку в html-сайте

В html-сайте есть пару блоков-слайдеров. При переключении слайдов некоторые другие блоки сайта исчезают. При обновлени страницы - опять появляются. Нужно устранить конфликт блоков.

Ссылку на сайт скину в личку. Для профессионала работа на пару минут.

В проекте указывайте сроки исполнения.