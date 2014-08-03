Устранить ошибку в html-сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки168 просмотров

В html-сайте есть пару блоков-слайдеров. При переключении слайдов некоторые другие блоки сайта исчезают. При обновлени страницы - опять появляются. Нужно устранить конфликт блоков.

Ссылку на сайт скину в личку. Для профессионала работа на пару минут.

В проекте указывайте сроки исполнения.

HTML
11 лет назад
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Всё сделал качественно и быстро. Рекомендую.
Все прошло хоорошо, оплата получена, рекомендую.

Заявки фрилансеров

mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад