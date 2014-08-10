Здравствуйте, необходимо сделать ряд правок для сайта http://klona.com.ua/ В основном правки мелкие, в ТЗ пытался максимально описать каждый пункт для избежания недопонимания. Проект нужно выполнить как можно быстрее. PS Прежде ...
Скрипт сохранения двух страниц сайта
Приветствую.
Требуется php скрипт, который сможет сохранять указанные две странички любого сайта(их html код) со всеми картинками и .js сриптами и далее регуляркой сделать несколько изменений.
ТЗ в приложении. Не срочно.
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