Скрипт сохранения двух страниц сайта

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Завершен4 заявки125 просмотров

Приветствую.

Требуется php скрипт, который сможет сохранять указанные две странички любого сайта(их html код) со всеми картинками и .js сриптами и далее регуляркой сделать несколько изменений.

ТЗ в приложении. Не срочно.

HTMLJavaScriptPHP
11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$20
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Аккуратный код с множеством комментариев, работа до результата, рекомендую.
хорошо составленное техзадание, никаких проблем с оплатой, рекомендую

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
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