Поправить css стили на сайте

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Завершен9 заявок217 просмотров

есть сайт: http://www.sts-polimer.ru/.

Нужно поправить css стили на сайте в статьях, чтобы было так: http://www.sts-polimer.ru/ofis-le-0009-cherepashka-vstraivaemyi-svetilnik

интересуют цена и сроки работы

CSS
11 лет назад
XenonJV
Жанна 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Работа сделана качественно, в срок. Претензий к Сергею нет никаких, молодец.
заказчик отличный, всегда на связи, оплата в срок. буду рад сотрудничать :)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад