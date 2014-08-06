Есть верстка лендинга, нужно подключить форму обратной связи (перенести со старого сайта, все скрипты есть. Отправка телефона происходит на сервис SMS.ru). Прикрепляю скрин того, того, где нужно сделать калькулятор. В ...
Поправить css стили на сайте
есть сайт: http://www.sts-polimer.ru/.
Нужно поправить css стили на сайте в статьях, чтобы было так: http://www.sts-polimer.ru/ofis-le-0009-cherepashka-vstraivaemyi-svetilnik
интересуют цена и сроки работы
Выбранный исполнитель
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