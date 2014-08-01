Здравствуйте! Заранее хочу сказать что не уверен в правильности названия того что именно нужно:) Необходимо создать поисковик авиабилетов. Просто, без наворотов. Сайт есть, обычный, без движков и программ. В поиске должны быть ...
Отладить старый или написать новый парсер
Здравствуйте!
Необходимо отладить скрипт добавления товара в интернет магазин.
О работе скрипта: обновляет количество товара и цену, добавляет новый товар в магазин. Информацию берет с сайта поставщика.
Неполадка: не добавляет новый товар в магазин. На данном этапе работы парсера отображается ошибка 500.
Хостингер рекомендовал: "При обработке запроса Вы получаете 500 ошибку, так как работа скрипта завершается по тайм-ауту 120 сек.
Попробуйте оптимизировать данный скрипт, что бы его обработка занимала меньше времени."
Скрипт запускается вручную. Если поможет в решении проблемы, то можно запускать скрипт через Cron, время выполнения работы скрипта для меня не важно (хоть сутками пусть работает).
Движок магазина: Prestashop 1.5.6.2. Количество товаров: 8000
Предлагайте цены и сроки. Открыт для предложений.
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