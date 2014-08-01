Отладить старый или написать новый парсер

Здравствуйте!

Необходимо отладить скрипт добавления товара в интернет магазин.

О работе скрипта: обновляет количество товара и цену, добавляет новый товар в магазин. Информацию берет с сайта поставщика.

Неполадка: не добавляет новый товар в магазин. На данном этапе работы парсера отображается ошибка 500.

Хостингер рекомендовал: "При обработке запроса Вы получаете 500 ошибку, так как работа скрипта завершается по тайм-ауту 120 сек.

Попробуйте оптимизировать данный скрипт, что бы его обработка занимала меньше времени."

Скрипт запускается вручную. Если поможет в решении проблемы, то можно запускать скрипт через Cron, время выполнения работы скрипта для меня не важно (хоть сутками пусть работает).

Движок магазина: Prestashop 1.5.6.2. Количество товаров: 8000

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