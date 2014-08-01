Вёрстка 1 стр, натяжка на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок137 просмотров

Макет сайта готов псд, нужно сверстать и натянуть на ВП,залить на хост.Хост и домен есть.Сайт визитка без излишеств.

WordPress
11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать автономную корзину покупок

    $250

    Скрипт должен быть автономным! Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю. Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сделать фильтр по характеристикам на сайте

    Для сайта-интернет магазина, требуется сделать фильтр для каталога товаров по определенным параметрам, сайт работает на django Framework, пример фильтра можно посмотреть тут http://www.progress-tlt.ru/produkciya/svetodiodnye-ofisnye-svetilniki/ нужен примерно такой же.

    Django
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по DLE

    $100

    Ищу специалиста по доработке скрипта знакомств на базе DLE. Задача отремонтировать скрипт и доработать под наши нужды. приветствуются люди со связью через скайп

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    Нужен парсер, который будет собирать урлы с новостями с определенного сайта. В парсере нужна возможность задавать свои параметры этих статей.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотно написать небольшой скрипт редиректа

    Система фильтрации нежелательных пользователей Основная задача: Фильтровать входящий траффик от нежелательных посетителей на странице приемки и ридеректить их согласно алгоритму на нужные ссылки. + UI админки ваше, к дизайну не притязателен ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конструктор калькулятор для сайта

    Нужно сделать сделать конструктор-калькулятор на сайте. контент конструктора-калькулятора во вложении. схема - это просто видение того, как может получиться, но все может быть по другому. Сайт самописный. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • .NET разработчик

    $1000

    Обязательно: -Хорошие понимание концепций ООП, шаблонов проектирования -C# - Хороший скил ASP.NET - Понимание жизненного цикла страницы. Приветсвуется: LINQ TO XML ENTITY FRAMEWORK LINQ TO SQL ...

    ASP.NETSQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин для вордпресс

    Нужен плагин для вордпресс, с отдельной админкой. Повторяющий функционал сайта http://irecommend.ru/pravila (партнерка с оплатой за просмотры статей). Что нужно: 1. Админка со статистикой (просмотров всего и по каждой статье ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад