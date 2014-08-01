Система фильтрации нежелательных пользователей Основная задача: Фильтровать входящий траффик от нежелательных посетителей на странице приемки и ридеректить их согласно алгоритму на нужные ссылки. + UI админки ваше, к дизайну не притязателен ...
Написать парсер
Нужен парсер, который будет собирать урлы с новостями с определенного сайта. В парсере нужна возможность задавать свои параметры этих статей.
Заявки фрилансеров
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