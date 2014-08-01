Список – заданий на выбор: ...
Разработка JavaScript-компонента для "Видеоплеера"
Разработка JavaScript-компонента на основе существующей Flash-реализации для модуля «Видеоплеер».
Подробности в техзадании (файл ТЗ Видеоплеер).
Также прилагаем «Примеры служебных файлов» и «Руководство разработчика».
Ориентировочный срок выполнения – 3 недели, стоимость – 50 тыс. руб.
Заявки фрилансеров
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