Cкрипт локализации для приложения PhoneGap

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Помогите сделать скрипт который будет загружать страницу с языком устройства. то-есть если на устройстве установлен английский, значит загружается страница /html/en/index.html.

Желательно чтоб использовался плагин PhoneGap Globalization.

Приложение компилируется с помощью PhoneGap Build.

HTML
11 лет назад
ekaterina0401
Екатерина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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