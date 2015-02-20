Верстка, прикрутка и настройка к Битриксу м Бизн

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Завершен6 заявок162 просмотра

Файл psd сверстать, прикрутить и настроить к битрикс малый бизнес.

https://yadi.sk/i/_aLui7TZYiYo7

https://yadi.sk/i/YiRlUxmhYiYrx

https://yadi.sk/i/Oov6ZorZYiYw9

https://yadi.sk/i/R0qHmDv9YiYzr

https://yadi.sk/i/VSIQkWLqYiZ4w

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11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SairusV
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$500
30 дней
Все хорошо!
Чёткая формализация задач, своевременная оплата, доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

SairusV
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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