Доработка мультилендинга на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

1. Поправить стили в RSS

2. Небольшие правки в коде.

3. Установить цели для Я. Метрики.

Лендинг компьютерная-помощь-мск.рф

80% кода выполнена на AJAX. Подробности в скайп.

AJAXWordPress
11 лет назад
Lead2you
Роман 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров