Ошибка загрузки картинок в Drupal 7

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Необходимо поправить ошибку при загрузке картинки (не дает загрузить изображение любого размера) в темплейте и выдает:

"Неустранимые ошибки. Размер загружаемого файла вероятно превысил максимально допустимый размер файла (128 МБ), который поддерживает данный сервер."

Drupal
11 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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