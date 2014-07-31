Парсер информация с сайта. Картинка + текст

Требуется парсер, который мог бы собирать информацию с сайта aliexpress.com

Для начала парсер должен просто сохранять картинку со страницы и подписывать картинку ценой, т е название картинки это цена типа 51 доллар (евро, рос руб) в зависимости от валюты.

Nак же потом сделаю четкое ТЗ для написания большого парсера для импорта и экспорта на сайт, в группу ВК через апи и записем в таблицу excel

Для начала нужно просто выдирать картинку и цену.

Такой простой парсер нужен уже сегодня, так что если есть возможность сделать сегодня парсер, с отсрочкой платежа до завтра, то доплачу +20% от суммы завтра.

Дальнейшее сотрудничество обеспеченно.

Общая сумма за готовый большой парсер 100-200$

Пишите цены и условия.