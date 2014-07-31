Senior .NET developer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки74 просмотра

Требования:

• более 3 лет опыта программирования .NET

• знание NET technologies (C#, ASP.NET)

• знание CMS (Umbraсo, Kentiсo)

• знание HTML, CSS, JavaScript

• высокий уровень английского языка

Обязанности:

- сбор и анализ требований, создание сценариев использования продукта;

- разработка различных типов требований к программному продукту;

- восстановление требований по коду в процессе реинжиниринга;

- разработка требований к техническим ресурсам;

- разработка концепции реализации требований и критериев ее успешности;

- разработка технической спецификации по полученным требованиям;

- формализация и контроль корректности требований и спецификаций, сформулированных на неформальном языке;

- разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций;

- отладка кода на уровне модулей, межмодульных взаимодействий и взаимодействий с окружением;

- анализ и оптимизация кода c использованием инструментальных средств для повышения качества изделий и производительности разработки;

- ревьюирование технических документов.

Компания предлагает:

возможность для профессионального роста и реализации потенциала;

опыт работы с зарубежными заказчиками;

высокую заработную плату (зависит от навыков и опыта кандидата);

удобное месторасположение офиса, комфортные условия работы.

ASP.NETCSSHTMLJavaScript
11 лет назад
jobagent2012
Юлия Гусева 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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