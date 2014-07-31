Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/ Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru ...
Клиентский код
Необходимо написать код. Который будет устанавливаться на любой сайт простым копированием. По аналогии с Гугл аналитик. Данные, которые должен отслеживать движение мышкой и ввод с клавиатуры. Далее посылает на сервер. Код должен быть защищенным и оптимизированным.
Жду конкретных предложения по технологии, ориентировочным ценам и срокам
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