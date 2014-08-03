Верстка html блока

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Завершен3 заявки170 просмотров

Нужно реализовать интерактивную карту Украины в виде .html блока 960x600px

Каждая область это отдельная кнопка, при нажатии которой вы попадаете на страницу отдельной области.

Реакция на наведение курсора - изменение цвета (см. приатаченный файл).

Изображение должно быть в svg формате.

Векторный файл и шрифт перешлю по запросу.

HTML
11 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

katriona10
Екатерина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$22
1 день
Слаженность работы и коммуникации на всех этапах проекта. В итоге эффективная реализация. Рекомендую Екатерину как исключительного профессионала.
Задача была поставлена четко. Оплачено в срок, всегда на связи. Приятно работать с такими заказчиками. Буду рада повторить подобный опыт. Исключительно пять из пяти!

Заявки фрилансеров

katriona10
Екатерина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад