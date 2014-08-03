Верстка html блока

Нужно реализовать интерактивную карту Украины в виде .html блока 960x600px

Каждая область это отдельная кнопка, при нажатии которой вы попадаете на страницу отдельной области.

Реакция на наведение курсора - изменение цвета (см. приатаченный файл).

Изображение должно быть в svg формате.

Векторный файл и шрифт перешлю по запросу.