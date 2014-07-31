Прикрутить оплату робокасса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок110 просмотров

Есть лендинг к которому нужно прикрутить оплату с робокассой. Нужен человек который сделает все от начала до конца и не задаст много вопросов)

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров