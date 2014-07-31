Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...
Прикрутить оплату робокасса
Есть лендинг к которому нужно прикрутить оплату с робокассой. Нужен человек который сделает все от начала до конца и не задаст много вопросов)
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