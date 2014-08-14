Webasyst: Обновление прайс-листа из CSV

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки142 просмотра

Есть прайс-лист positive-live.com.ua/price.csv его нужно по крону обновлять остатки товаров, но учитывая некоторые моменты:

- при наличии товара обновляются цены и наличии товаров по их артикулу (по первому столбцу).

- если артикул не найден то ищем название товара (будет в четвертом столбце) и если оно есть то добавляем новый товар в корень с артикулом, наличием и ценой.

Webasyst
11 лет назад
flabers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$70
2 дня
Спасибо за работу, всё отлично!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
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