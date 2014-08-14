Webasyst: Обновление прайс-листа из CSV

Есть прайс-лист positive-live.com.ua/price.csv его нужно по крону обновлять остатки товаров, но учитывая некоторые моменты:

- при наличии товара обновляются цены и наличии товаров по их артикулу (по первому столбцу).

- если артикул не найден то ищем название товара (будет в четвертом столбце) и если оно есть то добавляем новый товар в корень с артикулом, наличием и ценой.